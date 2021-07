Speciale infrastrutture: Lombardia, Varese, da Mims 30 milioni per riqualificazione ex Macello Belforte e Villa Baragiola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Varese riqualificherà l'ex Macello e la Villa Baragiola. L'amministrazione, si legge in una nota, ha infatti ottenuto un finanziamento di circa 30 milioni dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) per i due progetti di rigenerazione. “Una grandissima notizia, i nostri progetti sono stati apprezzati e ritenuti meritevoli di finanziamento: ancora una volta, grazie alla ricerca di fondi attraverso i bandi a disposizione, otteniamo un finanziamento utile a portare avanti quelle opere che servono alla città e proseguire il percorso di rigenerazione di spazi importanti della città, abbandonati da tempo”, ha commentato il sindaco Davide Galimberti. Obiettivo di entrambi i progetti, prosegue la nota, la riqualificazione del patrimonio edilizio per migliorare l'ambiente, l'accessibilità, la sicurezza; e promuovere arricchimento culturale, qualità della vita e sostenibilità. (Rem)