Serbia: presidente Vucic nega di aver conosciuto il criminale Veljko Belivuk

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha negato di aver mai visto, incontrato o parlato in alcun modo con membri del gruppo criminale di Veljko Belivuk. Secondo quanto riporta la stampa locale, Vucic ha così replicato ad alcune voci di stampa secondo cui Belivuk, arrestato nei mesi scorsi, avrebbe detto ai magistrati di avere avuto contatti con il capo dello Stato. Vucic ha precisato di essere pronto a rispondere davanti a tutte le autorità competenti e, se necessario, a sottoporsi al poligrafo pubblicamente. Il presidente serbo si è poi detto orgoglioso che i membri di quel clan criminale lo abbiano scelto "come il più grande avversario". Vucic ha infine annunciato che nelle prossime 48 ore presenterà all'opinione pubblica delle prove che getteranno nuova luce su tutte queste accuse. Il sito "Krik" ha recentemente pubblicato una trascrizione dell'udienza di Belivuk avvenuta in Procura due settimane fa, in cui avrebbe parlato di presunti rapporti con Aleksandar Vucic e altre persone ai vertici del Partito progressista serbo. (Seb)