Regno Unito: attivista estremista Tommy Robinson dovrà risarcire studente siriano attaccato sui social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tommy Robinson, attivista di estrema destra e fondatore della "English Defence League", ha perso una causa intentata contro di lui da uno studente siriano. Quest'ultimo era stato filmato durante un attacco subito in una scuola di Huddersfield: il video divenne virale nel 2018, e Robinson affermò in due diversi interventi pubblicati su Facebook che il minore siriano, Jamal Hijazi, fosse "non innocente", e che "aveva violentemente attaccato due ragazze inglesi nella sua scuola". Gli avvocati del giovane hanno affermato che i commenti di Robinson ebbero "un effetto devastante" su di lui e sulla sua famiglia, giunta nel Regno Unito in qualità di rifugiati politici. Il giudice ha stabilito che Robinson dovrà risarcire il giovane con 100 mila sterline di danni morali (oltre 116 mila euro), a causa della diffamazione e dei danni reputazionali arrecati al ragazzo in seguito alle false accuse diffuse sui social.(Rel)