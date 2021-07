Giustizia: Carfagna, lavoro Commissione Sud dimostrerà sua utilità per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, si dice "certa che la Commissione dimostrerà a breve, con il suo lavoro, l’aderenza agli scopi per cui è stata costituita: facilitare il lavoro dei magistrati del Sud, individuare con precisione le carenze su cui lo Stato deve intervenire, porre i presupposti di una migliore efficienza dove questa risulta oggi impossibile". Il ministro ringrazia poi "il Csm e tutti i suoi componenti, anche i più critici: lavoreremo per superare i loro dubbi”.(Com)