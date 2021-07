Covid: Coldiretti, cambio colori Ue ferma partenze di 1,5 milioni di italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cambio di colore delle principali mete europee delle vacanze "frena le partenze degli 1,5 milioni di italiani che avevano deciso di trascorrere le ferie all’estero nell’estate 2021". Lo dichiara, in un comunicato, la Coldiretti, in riferimento alla nuova mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Questa mappa "colora di rosso e rosso scuro la Spagna, di giallo e di rosso la Grecia e di giallo buona parte della Francia che sono storicamente le destinazioni più gettonate dagli italiani", sottolinea la Coldiretti. "Una situazione di difficoltà confermata dalle segnalazioni di criticità vissute dai connazionali. Lo stesso ministero degli Esteri – prosegue la nota – ha avvertito sui rischi di una vacanza all’estero ricordando i pericoli a tutti coloro che intendono varcare le frontiere. Il cambiamento di colori interessa anche l’Italia con la quasi totalità dei cittadini che ha deciso di rimanere nei confini nazionali ma c’è addirittura un italiano su tre (33,3 per cento) che – sottolinea la Coldiretti – ha scelto di fare una vacanza a chilometri zero restando all’interno della propria regione. Restare all’interno dei confini nazionali non è solo una scelta prudente ma – conclude la nota – anche un importante contributo al sostegno dell’economia e dell’occupazione nazionale in un settore, come quello turistico duramente, colpito dalla pandemia Covid". (Com)