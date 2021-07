Kosovo: presidente commissione per persone scomparse, Serbia renda pubblici archivi della guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario che il Kosovo eserciti una pressione crescente sulla Serbia affinché Belgrado renda pubblici i suoi archivi sulla guerra e "far luce sul destino delle persone scomparse". Lo ha affermato Andin Hoti, recentemente nominato capo della commissione per le persone scomparse del governo del Kosovo. Hoti ha aggiunto che farà tutto il possibile per "guarire le ferite di ogni famiglia in Kosovo riguardo all'assenza dei propri cari da 22 anni a questa parte". Secondo il neo presidente della commissione, è necessario intensificare la pressione sulla Serbia per l'apertura degli archivi di guerra. "L'unico indirizzo per ogni persona scomparsa in Kosovo è il governo della Serbia, quindi l'unico indirizzo per risolvere questo problema è lo stesso", ha scritto Hoti su Facebook. Hoti ha concluso che il rifiuto di far luce sulla questione delle persone scomparse durante la guerra del Kosovo, implica un altro crimine, "22 anni dopo". (segue) (Alt)