Speciale energia: Ucraina, presidente Parlamento si appella a Congresso Usa per bloccare Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento ucraino, Dmytro Razumkov, ha chiesto al Congresso Usa di non approvare alcun accordo che possa mettere in discussione la sicurezza energetica in Europa e minacciare gli interessi nazionali di Kiev e di Washington. Razumkov ha inviato una lettera aperta alla presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, secondo quanto riferisce il servizio stampa della Verkhovna Rada, il monocamerale ucraino. "Sono profondamente preoccupato per la costruzione in corso e la possibile messa in servizio del gasdotto Nord Stream 2, che la Russia sta utilizzando come strumento di guerra ibrida. Il progetto rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza energetica non solo dell'Ucraina, ma dell'intera Europa", ha detto il presidente del parlamento. Razumkov ha osservato che il Nord Stream 2 è principalmente un progetto geopolitico volto a favorire la dipendenza energetica dei Paesi europei dal monopolio del gas della Russia. L’infrastruttura “restringe significativamente i modi per diversificare le forniture di energia ai consumatori europei”, ha sottolineato il presidente della Verkhovna Rada. (Rum)