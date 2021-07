Speciale energia: G20, Cingolani, sistema finanziario si allinei a sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema finanziario deve essere allineato ai requisiti legati allo sviluppo sostenibile altrimenti “resterà fuori dalla nostra portata, con conseguenze catastrofiche che lasceremmo alle generazioni future”. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nel suo intervento in apertura dei lavori della ministeriale G20 Ambiente, Clima ed Energia. Secondo Cingolani, “è sempre più chiaro che la sfida centrale riguarda il modo in cui funziona il sistema finanziario e la misura in cui si allinea alle esigenze dello sviluppo sostenibile”. “Se il sistema finanziario può essere allineato a questi requisiti, la transizione verso uno sviluppo sostenibile può essere realizzata entro il tempo che ci rimane. Senza tale allineamento, lo sviluppo sostenibile resterà fuori dalla nostra portata, con conseguenze catastrofiche che lasceremmo alle generazioni future”, ha sottolineato. Per questo, ha rimarcato Cingolani, “non si tratta semplicemente di generare nuove risorse finanziarie sufficienti per affrontare le sfide chiave dell'accelerazione del ritmo e della portata delle nostre azioni nel campo dell'ambiente”. “Ancora più importante è la necessità di garantire che le nostre azioni non danneggino l'ambiente”, ha evidenziato il ministro. “L'Italia è orgogliosa non solo di aver rilanciato il Gruppo di studio sulla finanza sostenibile nel percorso dei ministri delle Finanze del G20, decaduto dopo la presidenza argentina nel 2018, ma anche di averlo promosso a gruppo di lavoro e quindi a parte formale del struttura G20”, ha proseguito. (Res)