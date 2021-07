Speciale energia: G20, Cingolani, dobbiamo avere leadership sul clima per sostenere Paesi più poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G20 deve dimostrare la propria leadership mostrando una visione sul clima che sia all’altezza delle sfide odierne: tra queste il sostegno ai Paesi poveri che hanno affrontato a causa del Covid un peggioramento delle loro condizioni economiche e sociali”. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nel suo intervento in apertura dei lavori della ministeriale G20 Ambiente, Clima ed Energia. “Le nostre deliberazioni di oggi, insieme a quelle sul clima e l'energia di domani, devono essere all'altezza di queste sfide. Devono tenere presente il ruolo speciale svolto dagli Stati membri del G20, quelli con le maggiori economie e anche quelli molto spesso con la maggiore capacità di ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico, per mostrare leadership e mostrare una visione che si traduce in una leadership ferma”, ha aggiunto. Secondo Cingolani, “dobbiamo ricordare che nessun futuro sostenibile può essere raggiunto se non supportiamo e portiamo con noi i Paesi che hanno maggiormente sofferto della pandemia di Covid-19 e che affrontano sfide sociali, economiche e ambientali schiaccianti”. (Res)