Speciale energia: Etiopia, premier Ahmed, Diga rinascita sarà fonte di cooperazione fra i Paesi del Nilo

- La Grande diga etiope della rinascita (Gerd) continuerà ad essere fonte di cooperazione fra i Paesi rivieraschi del Nilo, inclusi quelli a valle. Ne è convinto il primo ministro etiope Abiy Ahmed, che in un messaggio pubblicato in arabo sul suo account Twitter ha così commentato l'avvenuto riempimento del serbatoio dell'impianto, completato lunedì nonostante il mancato accordo dei vicini Egitto e Sudan. Ahmed ha affermato che l'Etiopia ha condotto il riempimento della diga in modo da non danneggiare in modo significativo i Paesi a valle, aggiungendo di aver regolato il flusso dell'acqua in modo da evitare inondazioni. L'annuncio dell'avvenuto riempimento, dato dalla televisione etiope di Stato "Ebc" e commentato con soddisfazione dal ministro delle Acque, l'irrigazione e l'energia, Seleshi Bekele, ha suscitato la piccata reazione del governo sudanese. In una nota, il ministero dell'Irrigazione e delle Risorse idriche di Khartum ha ribadito il suo "fermo rifiuto" delle misure "unilaterali" usate dalla vicina Etiopia per portare a termine il processo di riempimento della diga, tornando a puntare il dito contro le "politiche di imposizione del fatto compiuto" e "che ignorano gli interessi legittimi e le serie preoccupazioni dei suoi partner fluviali". (Res)