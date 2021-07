Speciale energia: G20, Cingolani, da pandemia lezione per prevenire cambiamenti climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia da Covid-19 ha insegnato la necessità di prevenire gli effetti di una crisi sanitaria e lo stesso principio va applicato alle sfide legate al cambiamento climatico. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nel suo intervento in apertura dei lavori della ministeriale Ambiente, Clima ed Energia del G20. Per Cingolani bisogna “porre sufficiente enfasi sulla prevenzione e sulla preparazione attraverso investimenti in ricerca, innovazione, sviluppo istituzionale e delle capacità umane”. “Come per la nostra salute, prevenire i danni all'ambiente è meglio– e più economico – che affrontare le conseguenze dell'incuria. È essenziale che impariamo con forza queste lezioni sul Covid-19 e le incorporiamo nel nostro modo di pensare, vivere e lavorare”, ha concluso. (Res)