Torino: Castelli, mai visti tanti interventi così incisivi e profondi

- Torino, con questa amministrazione, con Chiara Appendino, "con noi, non ha mai visto tante risorse come in questi anni. Non ha mai visto tanti interventi così incisivi e profondi di cambiamento della città". Lo ha detto la viceministra all’Economia, Laura Castelli, intervenendo alla conferenza stampa per la presentazione del candidato sindaco di Torino del Movimento cinque stelle. "Racconteremo insieme a tutta la squadra, per tutta la campagna elettorale, che cosa abbiamo fatto. Se vogliamo costruire ancora dobbiamo andare avanti, e non indietro, perché oggi Torino si trova in un punto sicuramente più alto, più innovativo, più sviluppato, più capace di attrarre investimenti e anche eventi ed eventi internazionali. Questo è uno dei punti focali dei prossimi mesi", ha aggiunto.(Rin)