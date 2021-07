Covid: Urso, con Caravelli (Aise) approfondimento su origine virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’audizione del direttore dell'Aise, Giovanni Caravelli, davanti al Comitato per la sicurezza della Repubblica “si sono approfonditi i temi inerenti la diffusione del Covid-19, alla luce delle ultime notizie in merito alla origine del virus; le forme di influenza ‘softpower’ esercitate da Stati stranieri; le modalità di applicazione della direttiva sul comportamento della intelligence nei rapporti con altri soggetti, così come configurato nella legge 124/2007”. Lo rende noto il presidente del Copasir, Adolfo Urso.(com)