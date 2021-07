Tunisia: Covid, Belgio annuncia invio di 150 mila dosi di AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Belgio invierà 150 mila dosi del vaccino AstraZeneca alla Tunisia per fornire assistenza visto il peggioramento della situazione epidemiologica nel Paese nordafricano. Lo ha affermato il ministero degli Esteri belga in una nota. "La Tunisia si è rivolta ai partner europei per chiedere aiuto attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Ue. Gli aiuti saranno inviati oggi", si legge nella nota. Il ministero degli Esteri ha chiarito che il vaccino sarà fornito da uno stock del ministero della Salute belga che non avrebbe dovuto essere utilizzato nella campagna di vaccinazione nazionale. A oggi, circa il 61 per cento della popolazione adulta (5,8 milioni di persone) in Belgio è già stata completamente vaccinata, mentre circa l'83 per cento degli adulti (7,8 milioni di abitanti) ha ricevuto almeno una dose. (Beb)