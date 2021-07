Voghera: Verini (Pd), da Salvini idea barbara della convivenza civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Pd, componente delle Commissioni Giustizia e Antimafia, Walter Verini, in una nota dichiara: "Ma che idea di comunità e di sicurezza ha un assessore leghista che gira armato per la sua città e quella pistola ammazza una persona? E che idea di convivenza civile ha un capo politico come Salvini, che ha pronunciato parole contrarie a principi di civiltà e cultura giuridica? È ora di intervenire per frenare davvero la giustizia fai da te, la diffusione delle armi". Verini aggiunge che insieme ad altri deputati del Pd, di Leu, Italia Viva e 5 Stelle "ho presentato una proposta di legge che prevede norme più stringenti e controlli psicoattitudinali più frequenti e rigorosi: più armi in giro ci sono, più pericoli e tragedie si manifestano. E quando c'è un'arma in tasca, anche un litigio familiare o condominiale può sfociare in qualcosa di irreparabile. Vogliamo - conclude - batterci per questo, non possiamo rassegnarci alla barbarie, ad una società dominata dall'odio, dalla violenza".(Com)