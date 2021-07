Mozambico: Unhcr, più di 335 mila bambini senza casa a Cabo Delgado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 335 mila bambini sono rimasti senza casa nella provincia di Cabo Delgado, in Mozambico, a causa dell'insurrezione jihadista iniziata nel 2017. Lo denuncia in una nota l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), secondo cui i minori costituiscono quasi la metà del numero di coloro che sono stati costretti a fuggire (circa 732 mila). "Nonostante gli sforzi delle autorità e della comunità umanitaria, i bisogni degli sfollati superano considerevolmente la capacità di assistenza disponibile dal governo e dalle agenzie umanitarie", si legge nella nota. Migliaia di famiglie hanno cercato rifugio nelle province di Nampula, Niassa e Zambézia a causa dell'insicurezza e l'Unhcr afferma che occorre fare di più per aiutare queste persone, tuttavia alcune di loro sono difficili da raggiungere dal momento che maggior parte degli sfollati non ha documenti di identità il che ostacola l'accesso ai servizi e la libertà di movimento. (Res)