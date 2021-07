Rifiuti: Raggi, abbiamo risanato Ama, serve fare le cose con chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho cercato di risanare Ama, ci ho messo tempo ma abbiamo scavato nei bilanci e abbiamo scoperto che dal 2003 al 2016 ci sono stati 13 anni di bilanci falsi. Adesso abbiamo risanato azienda, con un piano da 340 milioni di euro in corso di esecuzione". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi in un intervento a Teleradiostereo. "Ama ha acquistato un terreno all'interno della città di Roma, ma evidentemente non vicino all'abitato dove realizzare un nuovo impianto di trattamento, un Tmb. Stiamo lavorando su impianti di multimateriali - ha aggiunto Raggi -. I bilanci erano falsi, rappresentavano una situazione che non corrispondeva alla realtà. Sui rifiuti c'è la mafia e lo dice anche il procuratore distrettuale antimafia. Nel Lazio si è preferito andare di emergenza in emergenza. Le cose si devono fare con chiarezza, come ho fatto per i Casamonica senza fare finta che sono lì e non le vede nessuno. Io ho avuto il coraggio di metterci la faccia anche con conseguenze e infatti vivo sotto scorta", ha concluso Raggi. (Rer)