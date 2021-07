Repubblica Ceca: premier Babis, il governo non imporrà obbligo di vaccinazione anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ceco attuale non imporrà un obbligo di vaccinazione contro il coronavirus. Lo ha dichiarato il primo ministro, Andrej Babis, ripreso dall’agenzia di stampa “Ctk”. “C’è un dibattito” in merito, ha ammesso il capo dell’esecutivo, ma sarà il prossimo governo a occuparsene. Quello attuale preferisce “usare il metodo della persuasione”. A detta di Babis, occorre fare quanto necessario per rendere le vaccinazioni il più possibile accessibili. Tuttavia, non vede motivi per rendere obbligatoria la vaccinazione contro il coronavirus. (Vap)