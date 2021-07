Ue: Bce rivede “forward guidance” dei tassi di interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) ha rivisto la “forward guidance” dei tassi di interesse a seguito dell'adozione dell'obiettivo di inflazione simmetrico del 2 per cento nel medio periodo. Come comunica l'Eurotower, in questo modo la Bce intende sottolineare il proprio “impegno a mantenere una persistente politica monetaria accomodante per raggiungere il suo obiettivo di inflazione”. In tale prospettiva, il Consiglio direttivo della Bce si aspetta che i tassi rimangano ai livelli “attuali o inferiori” finché l'inflazione non avrà raggiunto l'obiettivo del 2 per cento. I progressi finora compiuti dall'inflazione sottostante sono “sufficientemente avanti da essere coerenti con un'inflazione che si stabilizza al 2 per cento nel medio periodo”. Ciò potrebbe implicare “un periodo transitorio in cui l'inflazione è moderatamente superiore all'obiettivo”. Inoltre, il Consiglio direttivo della Bce continua ad aspettarsi che, nel trimestre in corso, gli acquisti di titoli nel quadro del Piano di emergenza contro la pandemia (Pepp) verranno effettuati “a un ritmo significativamente più elevato che nei primi mesi dell'anno”. Il Consiglio direttivo della Bce ha, infine, confermato “le sue altre misure a sostegno del proprio mandato per la stabilità dei prezzi”. Si tratta di tassi di interesse, Programma di acquisto di titoli (App), politiche di reinvestimento e operazioni di rifinanziamento a più lungo termine. (segue) (Geb)