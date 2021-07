Lavoro: Uecoop, per 15 per cento imprese assunzioni nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una situazione alla quale ha fatto argine la tradizionale resilienza del sistema delle imprese cooperative italiane che - sottolinea Uecoop - può contare su quasi 80 mila realtà con oltre un milione di occupati e una presenza trasversale su più settori produttivi e servizi, dalla logistica al turismo, dall’alimentare alla sanità, dalla scuola agli spettacoli. In questo scenario è strategico l’avanzare della campagna vaccinale e il rapido arrivo in Italia dei fondi legati al Recovery plan europeo in modo da agganciare la ripresa, far ripartire l’economia e - conclude la nota - ammortizzare i maggiori costi che con la pandemia hanno gonfiato il debito pubblico italiano. (Com)