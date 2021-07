Stadio Roma: Raggi, già preso appuntamento con società per esaminare progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda lo Stadio della Roma, "adesso si apre un capitolo nuovo, ho preso già appuntamento con la As Roma per esaminare i nuovi progetti". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi in un intervento a Teleradiostereo. "Da quando sono arrivati i Friedkin, persone serie, si sono presi del tempo per esaminare il progetto e hanno detto chiaramente - ha aggiunto Raggi - che vogliono uno stadio e siamo liberi di avviare disamina di nuovi progetti perché lo stadio è una cosa importante, una risorsa per la città. La serietà dei Friedkin si vede già dalla scelta dell'allenatore Mourinho che è un asso. Siamo pronti per voltare pagina", ha concluso la sindaca. (Rer)