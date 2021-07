FI: Bernini-Occhiuto a parlamentari, dotiamoci di certificato verde per funzionamento in sicurezza istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Maria Bernini e Roberto Occhiuto, capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, in una lettera inviata ai senatori e ai deputati azzurri scrivono: "Cara collega, caro collega, nelle ultime settimane, purtroppo, i numeri relativi alla pandemia stanno nuovamente lievitando. Al momento i dati sulle ospedalizzazioni e sulle terapie intensive non destano preoccupazione, ma i contagi - a causa della variante Delta - sono raddoppiati nell’ultima settimana, e sono destinati ad aumentare ulteriormente nelle prossime.Il governo, seguendo anche le indicazioni di Forza Italia, sta per varare un provvedimento che estenderà l’uso del cosiddetto Green pass a nuove attività e a nuovi servizi. Ci auguriamo - si legge nella missiva - che questa iniziativa legislativa possa avere una ricaduta positiva sulla campagna vaccinale - che sta proseguendo bene, ma che ha bisogno di un nuovo sprint - e che possa scongiurare in futuro eventuali nuove chiusure. I vaccini e la scienza sono le armi che abbiamo per combattere la guerra contro il virus. Il nostro partito per primo ha chiesto e ottenuto l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, e in queste ore stiamo chiedendo un’analoga iniziativa per gli insegnanti e per i lavoratori del comparto scuola". (segue) (Rin)