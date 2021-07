FI: Bernini-Occhiuto a parlamentari, dotiamoci di certificato verde per funzionamento in sicurezza istituzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bernini e Occhiuto aggiungono: "Non entriamo nel merito delle iniziative dei presidenti di Senato e Camera, che godono del nostro rispetto e che agiranno in completa autonomia, ma riteniamo utile, per il funzionamento in sicurezza delle istituzioni e per dare un segnale forte all’esterno, che tutti i senatori e tutti i deputati di Forza Italia debbano munirsi di Green pass. Stiamo chiedendo sacrifici ai nostri concittadini e stiamo introducendo, con il solo scopo di sconfiggere il Covid, nuove misure. Diamo un positivo esempio - conclude la lettera -, e agiamo anche noi in questa responsabile direzione". (Rin)