Omicidio Willy: teste in aula, lo colpivano a calci in tre o quattro

- "Stavo in via Buozzi e ho visto sul marciapiede opposto Willy a terra colpito a calci da almeno 4 persone". Lo ha detto Zequiri Janghen testimoniando in aula in corte d'assise nel tribunale di Frosinone, nel corso del processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte che vede imputati i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. "Gabriele lo ha colpito a pugni e calci alla parte alta del torace. Poi lui è caduto a terra e un mucchio di persone lo ha accerchiato cominciato a dargli calci. Erano tre o quattro che gli davano calci. Non vedevo Willy perché c'era una macchina davanti ma vedevo il gruppo che gli dava i calci. Anche Belleggia che aveva una polo verde, ha partecipato all'aggressione a Willy".(Rer)