Etiopia: atterrato a Macallè primo volo umanitario carico di passeggeri del Pam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È atterrato oggi all'aeroporto internazionale Alula Aba Negaa di Macallè, capoluogo della regione del Tigrè, il primo volo passeggeri del Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite (Unhas) - gestito dal Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite - effettuato nella regione da quando i voli commerciali sono stati interrotti il ​​24 giugno scorso. L'aereo, si legge in una nota del Pam, trasportava più di 30 dipendenti di diverse organizzazioni umanitarie che lavorano per fornire assistenza urgentemente necessaria alle comunità colpite dal conflitto in tutto il Tigrè. "Il Pam e i nostri colleghi soccorritori a terra a Macallè sono tutti enormemente sollevati nel vedere arrivare questo volo Unhas oggi, portando colleghi che sono tutti essenziali nei nostri sforzi collettivi per aumentare la risposta umanitaria e affinché il Pam raggiunga 2,1 milioni di persone con assistenza alimentare salvavita", ha affermato Michael Dunford, direttore regionale del Pam per l'Africa orientale. Da oggi, i voli Unhas opereranno due volte alla settimana, facilitando il regolare movimento del personale umanitario dentro e fuori il Tigrè. Tuttavia, la risposta umanitaria nella regione continua a essere messa in discussione dalla mancanza di cibo e altre forniture umanitarie sufficienti, dai servizi di comunicazione limitati e dall'assenza di una catena di approvvigionamento commerciale. (segue) (Com)