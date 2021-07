Etiopia: atterrato a Macallè primo volo umanitario carico di passeggeri del Pam (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'escalation del conflitto nelle regioni circostanti, inclusa l'Afar, il passaggio sicuro e protetto dei convogli per spostare le forniture umanitarie nel Tigrè rimane una delle principali preoccupazioni per il Pam e la comunità umanitaria, in particolare dopo che un convoglio dell'agenzia è stato attaccato la mattina del 18 luglio mentre tentava di spostare il carico umanitario essenziale nel Tigrè. Un altro convoglio guidato dal Pam di oltre 200 camion contenenti cibo e altre forniture umanitarie essenziali è attualmente in attesa a Semera e dovrebbe partire per il Tigrè non appena saranno garantite le autorizzazioni di sicurezza. "La carestia è prevenibile e il potere di evitarla è nelle mani di tutte le parti interessate. Il Pam chiede a tutte le parti di concordare un cessate il fuoco in modo che la risposta umanitaria possa essere rapidamente ampliata e tutte le rotte possano essere utilizzate con urgenza per raggiungere i più bisognoso", ha aggiunto Dunford. Nonostante le numerose sfide, nell'ultimo mese l'agenzia Onu è riuscita a consegnare cibo a oltre 730 mila persone in alcune parti del sud e del nord-ovest (con la distribuzione del secondo round). Ciò include 40 mila persone a Zana che sono state raggiunte per la prima volta con assistenza alimentare. (segue) (Com)