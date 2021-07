Etiopia: atterrato a Macallè primo volo umanitario carico di passeggeri del Pam (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pam spera di raggiungere altre 80 mila persone nel nord-ovest nei prossimi giorni. Una volta completato, è probabile che le scorte di cibo si esauriscano. L'agenzia e i suoi partner per la nutrizione stanno lavorando insieme per garantire che le forniture alimentari raggiungano le famiglie più bisognose. A giugno il Pam ha raggiunto oltre 185 mila persone con supporto nutrizionale, ma i progressi all'inizio di luglio sono stati molto più lenti a causa dei problemi di sicurezza, con 30 mila persone raggiunte finora. L'agenzia sta ora fornendo supporto nutrizionale in aree precedentemente non raggiunte durante il conflitto, comprese quelle con alti tassi di malnutrizione. Ci sono attualmente 7.500 tonnellate di cibo all'interno del Tigrè immagazzinate nei magazzini del Pam a Macallè e Shire. Il Pam ha recentemente aggiunto altri 13 camion alla sua flotta all'interno della regione e prevede di trasferirne altri 30 non appena sarà garantito un passaggio sicuro e protetto. L'agenzia sta fornendo capacità logistiche alla Joint Emergency Response (Jeop, un consorzio di Ong finanziate dagli Stati Uniti) trasportando cibo urgentemente necessario a quelle comunità che non sono state ancora raggiunte, in particolare nelle aree rurali della zona centrale. (segue) (Com)