Etiopia: atterrato a Macallè primo volo umanitario carico di passeggeri del Pam (4)

- L'analisi della classificazione della fase di sicurezza alimentare integrata a giugno ha previsto che oltre 400 mila persone soffriranno di livelli catastrofici di fame da luglio in poi. In tutto il Tigrè, 4 milioni di persone - il 70 per cento della popolazione - hanno alti livelli di insicurezza alimentare acuta e necessitano di assistenza di emergenza. In tutta l'Etiopia il Pam mira a raggiungere 11,9 milioni di persone nel 2021 con cibo, nutrizione e sostegno in denaro e offrendo attività per aumentare l'autosufficienza e la capacità delle comunità per garantire la sicurezza alimentare. L'agenzia ha bisogno di 176 milioni di dollari per continuare ad aumentare la sua risposta in Tigrè per salvare vite e mezzi di sussistenza fino alla fine dell'anno. Per tutte le attività previste dal Piano strategico nazionale, il Pam ha un deficit di fondi di 377 milioni di dollari. Ulteriori finanziamenti sono fondamentali per consentire all'agenzia Onu di continuare a salvare e cambiare vite in Etiopia. (Com)