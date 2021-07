Speciale energia: Puglia, Delli Noci, qui sorgerà una Hydrogene Valley

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Convocata la prima riunione del tavolo tecnico sull’Idrogeno a cui hanno preso parte l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, il direttore del Dipartimento Sviluppo economico Gianna Elisa Berlingerio, il presidente del Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia, Arturo de Risi, il presidente del Distretto produttivo pugliese La Nuova Energia, Giuseppe Bratta e il presidente del Distretto della Meccanica, Cesare De Palma. Delli Noci ha dichiarato: “Abbiamo accolto con entusiasmo la richiesta di incontro giunta dai distretti tecnologici e produttivi pugliesi finalizzata a fare il punto sulla strategia per l’idrogeno, parte integrante del Piano energetico che intendiamo costruire. Anche incoraggiati dalle parole del ministro del Sud e della Coesione territoriale Mara Carfagna, che ha annunciato la possibilità concreta di realizzare in Puglia una Hydrogene Valley, riteniamo opportuno accelerare il processo di incontro e confronto con gli attori principali, confronto che vogliamo sia teso alla produzione di linee di ricerca e progettazione in grado di trasformare la visione strategica in progetti concreti". E quindi: "Questo processo coinvolgerà tutti gli stakeholder della regione così come abbiamo previsto nella delibera di giunta con cui abbiamo approvato la candidatura del territorio regionale ad accogliere la localizzazione del “Centro Nazionale di Alta Tecnologia per l’Idrogeno”, previsto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza". (Ren)