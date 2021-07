20 anni di Nova: ministro Patuanelli, informazione professionale, attenta e completa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 20 anni di vita rappresentano un traguardo importante, soprattutto in questo momento storico di grande trasformazione dei media, catalizzatori di una molteplicità di informazioni e contenuti attraverso piattaforme diverse. L’Agenzia Nova svolge un servizio volto a veicolare a tutti i cittadini un’informazione professionale, attenta e completa sui temi che l’attualità propone, capace di dar voce a sensibilità e culture differenti, nel monitoraggio delle fonti d’informazione internazionali, nei servizi giornalistici, editoriali e di comunicazione. Non ultimo, l’impegno nell’illustrare la drammatica pandemia da Covid – 19. L’informazione rappresenta una risorsa inestimabile da supportare e sostenere per il bene e la qualità della nostra democrazia. Attraverso di essa i cittadini acquisiscono elementi di conoscenza fondamentali ad elaborare opinioni, che devono essere libere e consapevoli. Conoscenze che sono basilari anche per tutto il settore agroalimentare. In particolare, la comunicazione dei dati ed opinioni su norme e risorse messe in campo rafforza la reputazione delle istituzioni e l’utilità delle politiche agricole, risultato dell'attività dei vari livelli istituzionali (europei, nazionali e locali), divenendo sempre più centrale per tutto il comparto. Questi gli auguri del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, in occasione dei vent’anni dalla fondazione di Agenzia Nova.(Rin)