Recovery: Anbi Campania a Regione, incontro per definire criteri selezione progetti Consorzi bonifica

- Fissare a breve un incontro volto a “definire le modalità, le possibili forme e termini della partecipazione dei Consorzi di bonifica” al Piano nazionale di ripresa e resilienza, in modo da fissare al più presto i criteri di selezione anche per i 193 progetti del comparto della difesa suolo espressi dai 12 Consorzi campani per un valore complessivo di 623 milioni di euro. è quanto ha chiesto Vito Busillo, presidente dell’Unione regionale Consorzi gestione e Tutela del Territorio e Acque irrigue - Anbi Campania, in una lettera indirizzata al vicepresidente della giunta della Regione Campania e assessore all’Ambiente Fulvio Bonavitacola e alla direzione generale per l’ambiente, la difesa del suolo e l’ecosistema. “I tempi sono stretti – si legge in una nota - perché l’Ente di Palazzo Santa Lucia dovrà procedere all’invio degli elaborati a Roma per poter procedere al finanziamento con le procedure e i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza entro il 30 settembre prossimo”. Nella missiva il presidente Busillo, ricorda innanzitutto come, “sulla base dell’articolo 3, comma 2 della legge regionale della Campania n. 4/2003 che disciplina le competenze dei Consorzi di bonifica, a questi enti sono affidati ‘interventi nel campo della difesa del suolo da eseguirsi nei comprensori di bonifica’ che sono ‘di competenza di codesta Direzione Generale per l’Ambiente, la Difesa del Suolo e l’Ecosistema’. E in Campania i territori interessati dalla bonifica coprono oltre il 60 per cento della superficie territoriale della Regione per circa 900.000 ettari su un totale di 1.367.100. Inoltre, nelle aree di pianura una superficie di circa 286.000 ettari è servita da opere di scolo - realizzate e gestite dai Consorzi - e di questi oltre 16.000 ettari sono influenzati dal livello del mare e richiedono il sollevamento meccanico con impianti idrovori”. (segue) (Ren)