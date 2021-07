Recovery: Anbi Campania a Regione, incontro per definire criteri selezione progetti Consorzi bonifica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sulla scorta di tali prerogative di legge, unite alla comprovata capacità ed esperienza specifica maturata in decenni di presenza continua sul territorio regionale – continua Busillo nella lettera indirizzata a Bonavitacola - si chiede a codesta Autorità regionale di voler tenere in considerazione - nell’ambito del complesso di attività comprese nella Missione ‘Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica’ - il sistema dei Consorzi di bonifica campani che, a parere dello scrivente, potrebbe validamente partecipare a molteplici iniziative tra le diverse misure previste, in primis la Misura M2C4 - Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica, contribuendo al contrasto del dissesto idrogeologico e alla riduzione dal rischio idraulico cui è sottoposto il territorio regionale”. Busillo, infine, nel richiedere l’incontro a Bonavitacola e alla Direzione generale per la Difesa Suolo lancia un appello: “E’ noto ed evidente che il Pnrr - dopo il disastro della pandemia - rappresenta un’occasione di rilancio per il Paese e per la stessa Regione Campania, alla quale tutti i cittadini sono chiamati a partecipare: non si escluda da questo impegnativo compito il sistema dei Consorzi di bonifica campani che, forte di una struttura e di una organizzazione di uomini e mezzi presente diffusamente e ininterrottamente sul territorio regionale da circa 70 anni, desidera mettere a disposizione tutta la propria organizzazione per dare un contributo di lavori e servizi in favore della difesa e della valorizzazione del territorio regionale”. (Ren)