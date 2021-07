Mediterraneo: Di Stefano, al via lavori per future Zee marittime italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione in via definitiva della norma Di Stasio del 9 giugno scorso, l'Italia ha la possibilità di istituire una Zona economica esclusiva (Zee) sulla acque circostanti il mare territoriale. Lo ha scritto su Facebook il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, che oggi ha avviato i lavori per delineare le future Zee marittime italiane. "Ci siamo finalmente dotati, quindi, di uno strumento fondamentale, da me fortemente voluto e sostenuto, col quale possiamo iniziare a tracciare le linee marittime mediane con i Paesi adiacenti e frontisti. Uno sforzo importante, che necessiterà di intense trattative bilaterali, ma che a differenza del passato quando ci riferivamo unicamente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ci permette di fare anche dichiarazioni unilaterali e poter quindi far valere il nostro peso politico ed internazionale sul tavolo negoziale", ha scritto Di Stefano. "Inizia quindi una nuova stagione per la proiezione marittima della nostra Italia, una stagione che abbiamo costruito con fatica e tanto amore per la nostra Patria. Con questo messaggio ho voluto presiedere oggi la Cabina di Regia sulla Geopolitica del Mare alla presenza di tutte le amministrazioni italiane", ha aggiunto il sottosegretario. (Res)