Roma: Fassina (SpR), giuste preoccupazioni dei residenti piazza Verdi su immobile ex Poligrafico

"Ci uniamo alle preoccupazioni dei residenti di Piazza Verdi sulle sorti dell'immobile dell'ex Poligrafico. La decisione di sopraelevare 4 piani l'immobile, per trasferirvi gli uffici dell'Enel porta in quel quadrante della città, già sofferente, un sovraccarico di problemi per la mobilità e i parcheggi, in particolare a piazza Verdi". Lo dichiara in una nota Stefano Fassina consigliere di Sinistra per Roma. "Le scelte urbanistiche hanno bisogno di vedere coinvolte le associazioni e i comitati del territorio, da parte di tutte le istituzioni, dai Municipi allo stesso Campidoglio - spiega -. L'urbanistica partecipata ha esattamente lo scopo di ascoltare le voci dei residenti, proprio per le ricadute che, tali scelte, possono avere sulla vita materiale, quotidiana, dei cittadini. Un aggravio dei problemi logistici di quel territorio significa renderlo invivibile, per questo il municipio e lo stesso Campidoglio, devono progettare il suo assetto insieme a chi vi abita. Chiediamo alla presidente Del Bello e all'assessore Montuori, pur in questo scorcio di consiliatura, di convocare tutte le associazioni per verificare insieme quali progetti le istituzioni possono mettere in campo per soddisfare le richieste di chi rivendica una giusta vivibilità", conclude.