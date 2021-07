Etiopia: secondo volo umanitario del Pam diretto a Macallè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decollerà oggi dall'aeroporto internazionale di Addis Abeba un secondo volo umanitario del Programma alimentare mondiale (Pam) diretto a Macallè, capoluogo della regione in conflitto del Tigrè. A bordo del volo, riferisce il ministero degli Affari esteri etiope in una nota, ci sono più di trenta persone tra equipaggio e personale umanitario. Un primo volo del Pam è atterrato all'aeroporto di Macallè lo scorso 17 luglio dopo l'annuncio del cessate il fuoco unilaterale da parte del governo. Lo scorso 12 luglio invece un convoglio di 50 camion del Pam è arrivato nella capitale tigrina con 900 tonnellate di cibo e altre forniture di emergenza. Lo riferisce la stessa agenzia dell'Onu in una nota, secondo cui è tuttavia necessario un numero doppio di camion deve essere spostato ogni giorno per soddisfare le vaste esigenze umanitarie nella regione. Con quasi 4 milioni di persone che necessitano di assistenza alimentare di emergenza nel Tigrè, il Pam ha bisogno di trasportare oltre 10 mila tonnellate di cibo e 150 mila litri di carburante ogni settimana per conto del settore umanitario. (Res)