Omicidio Willy: teste in aula, a colpirlo per primo è stato Gabriele Bianchi

- "Ho visto Gabriele Bianchi scendere dall'auto a braccia aperte, come fosse furioso, e gli ho visto tirare un calcio. Non ho visto a chi, ma ho visto cadere Willy. Un calcio frontale potente di quelli che colpiscono con la pianta del piede". Lo ha detto il testimone Cristiano Romani in aula in corte d'assise nel tribunale di Frosinone, nel corso del processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte che vede imputati i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. "Poi - ha detto anche il teste della Procura - gli sono andati addosso ma con la folla davanti non so chi altro lo abbia colpito". (Rer)