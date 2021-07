Russia: Cremlino, favorevoli a un approccio globale in tema di vaccini anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sostiene la cooperazione su scala globale contro il coronavirus e l'unificazione degli approcci sui vaccini. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Il presidente è un sostenitore dell'unificazione degli approcci. Perché attualmente, come ha detto ieri, ognuno agisce per conto proprio. Questo non porta affatto ad un aumento dell'efficacia dei nostri sforzi comuni. Pertanto, siamo sostenitori del dialogo e dell'unificazione degli approcci ai vaccini su scala globale", ha affermato Peskov. Il 21 luglio il presidente Vladimir Putin, in un incontro con i membri del governo, ha affermato di avere difficoltà a comprendere i suoi colleghi stranieri, che dividono la pandemia in "propria" e "altrui" e rallentano la registrazione dei vaccini russi. (Rum)