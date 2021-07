Lombardia: Fumagalli (M5S): giunta regionale manca di visione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi denunciamo una mancanza di visione politica già da inizio legislatura da parte della giunta regionale", ha dichiarato Massimiliano De Rosa, durante la conferenza per l'illustrazione delle proposte sull'assestamento di bilancio 2021, che si è tenuta questa mattina presso Palazzo Pirelli. "Vanno finanziati il turismo, la cultura, le ricerche in ambito epidemiologico e gli psicologi per chi ha subito perdite a causa della pandemia" ha continuato De Rosa che, sulle elezioni comunali di Milano ha comunicato che "probabilmente si sta cercando di puntare su una donna con Conte alla testa del Movimento". (Rem)