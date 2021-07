Rifiuti: Zingaretti premia Comune Albano per raccolta differenziata nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nell'ambito dell'iniziativa "Lazio green - Comuni puliti 2020" al Tempio di Adriano, ha premiato il Comune di Comune di Albano Laziale per la raccolta differenziata. In particolare, il Comune dei Castelli Romani è al terzo posto della classifica dei comuni laziali per la raccolta differenziata, con il 79,4 per cento. "Questo premio arriva in un momento particolare, sembra quasi una beffa essere tra i comuni più virtuosi e poi dovere riaprire una discarica per sopperire alle emergenze di altri che questo virtuosismo non sanno cosa sia", ha detto il sindaco di Albano Laziale, Massimiliano Borelli, nel ricevere il premio. "Abbiamo riflettuto con l'assessore ai Rifiuti Sementilli se essere qui o no - ha aggiunto Borelli-. Ha vinto il fatto di dovere dare riscontro ai nostri cittadini, perché il premio va a loro che in questi otto-dieci anni hanno portato avanti una battaglia culturale che ha modificato le nostre abitudini nei confronti dei rifiuti e ha fatto in modo che oggi Albano sia un comune virtuoso", ha concluso. (Rer)