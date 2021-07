© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' assurdo che se oggi muore un tuo caro non puoi essere presente alla sua cremazione per l'ultimo saluto. Se si ha il green pass questo limite non ha alcun senso". Lo evidenzia il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri (M5s). "Abbiamo il green pass? Allora usiamolo per dare maggiore libertà, compresa quella di partecipare al commiato di un proprio caro", aggiunge. (Com)