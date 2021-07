Ue: Commissione, bene impegno Germania a rispetto pacchetto energia in merito a Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea prende nota dell'accordo tra Germania e Stati Uniti sul Nord Stream 2 e accoglie il forte impegno di Berlino a rispettare alla lettera il terzo pacchetto Energia in merito a tale gasdotto. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea, Tim McPhie. "Nord Stream 2 non è un progetto di comune interesse europeo. Tuttavia, l'obiettivo della Commissione è assicurare che Nord Stream 2 operi in modo trasparente e non discriminatorio. Con l'appropriato grado di sorveglianza e in linea con la legge internazionale e quella europea sull'energia", ha detto. "La Commissione prende nota delle dichiarazioni dei governi di Germania e Usa e accoglie il forte impegno della Germania a rispettare alla lettera il terzo pacchetto Energia in merito a Nord Stream 2", ha aggiunto. (Beb)