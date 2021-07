Speciale difesa: Georgia, ministro Difesa, la Russia intende indebolire ruolo di Usa, Nato e Ue nella politica globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia cercherà di indebolire il ruolo e l'influenza degli Stati Uniti, della Nato e dell'Unione europea nella politica globale. Lo ha affermato il ministro della Difesa georgiano Juansher Burchuladze durante la presentazione del Piano decennale del dicastero di Tbilisi. Secondo Burchuladze, Mosca continuerà le sue azioni ibride, compreso il processo di pressioni ai confini, attacchi informatici, propaganda e disinformazione per turbare il consenso nazionale in Georgia e screditare il "percorso filo-occidentale" nella società. "Secondo la nostra analisi, la principale sfida alla sicurezza locale rimane la possibilità di un'aggressione militare da parte della Federazione Russa, nonché l'assenza di garanzie formali di sicurezza internazionale in caso di aggressione militare", ha specificato il ministro. La principale sfida alla sicurezza regionale, ha proseguito Burchuladze, sono i tentativi della Russia di riportare i suoi vicini, compreso il Caucaso meridionale, nella propria orbita politica, o almeno di impedire la loro integrazione con l'Occidente. "Vale la pena prendere in considerazione le significative capacità militari e gli sforzi della Federazione Russa per mantenere un vantaggio militare nella regione", ha affermato il ministro della Difesa georgiano. (Rum)