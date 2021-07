Speciale difesa: Russia trasferisce mezzi corazzati Bmp-2m nella base militare in Tagikistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni aerei Il-76 hanno iniziato a trasferire dei mezzi corazzati Bmp-2m nella base militare russa in Tagikistan. Lo ha annunciato l'ufficio stampa del Distretto militare centrale russo, secondo cui i Bmp-2m saranno impiegati nelle esercitazioni congiunte fra Russia, Uzbekistan e Tagikistan. "Gli aerei Il-76 dell'aviazione da trasporto militare sono arrivati dalla Russia all'aeroporto di Gissar per trasportare dei veicoli da combattimento di fanteria Bmp-2m sino alla 201ma base militare russa in Tagikistan", si legge nella nota. I veicoli di fanteria prenderanno parte all'esercitazione congiunta dal 5 al 10 agosto nel campo di addestramento di Harb-Maidon, nella regione di Khatlon. (Rum)