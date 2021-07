Speciale difesa: Voghera, Salvini, normale girare con pistola se si ha porto d'armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' normale andare in giro armati se si ha il porto d'armi. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento con la trasmissione "Agorà" su Rai 3, in riferimento a quanto accaduto ieri a Voghera dove un giovane è stato ucciso a causa di un colpo partito accidentalmente dalla pistola legalmente detenuta dall'assessore leghista Massimo Adriatici. "Lasciamo che la magistratura e la polizia facciano le loro indagini", ha aggiunto Salvini ricordando che l'uomo che ha sparato era stato aggredito da un pregiudicato e clandestino. "Lasciamo che emergano tutti i rilievi. Quando c'è un morto è sempre una tragedia, una sconfitta e un lutto. Prima di giudicare bisogna andarci piano. Non penso che Voghera si sia trasformata in un far west", ha aggiunto. "Se si tratterà di legittima difesa qualcuno dovrebbe chiedere scusa a questo assessore della Lega - conclude Salvini -. Sarei curioso di sapere se l'assessore fosse stato del Pd se si sarebbe messo in piedi questo processo preventivo". (Rin)