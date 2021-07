Speciale difesa: Voghera, De Petris (Leu), legittima difesa? Gravi parole di Lega e Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spetta naturalmente alla magistratura fare piena luce sull'uccisione di Youns El Boussetai, ma non si capisce proprio come possa essersi trattato di legittima difesa. Perché parta un colpo bisogna che un'arma sia stata estratta, che il colpo sia in canna e che sia stata tolta la sicura. E' dunque comunque accertato che un assessore alla sicurezza girava per Voghera con la pistola spianata in mano, pronto a puntarla come nel Far West". Lo dichiara in una nota la capogruppo di Liberi e uguali al Senato, Loredana De Petris, che aggiunge: "E' gravissimo, sotto ogni punto di vista, che la Lega e Salvini invece di stigmatizzare un simile comportamento lo rivendichino e lo difendano. Questa concezione della sicurezza, che spinge ad armarsi e spesso anche a farsi giustizia da soli, produce solo insicurezza e tragedie". (Com)