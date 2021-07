Speciale difesa: Voghera, Messina (Idv), diritto a legittima difesa non può coprire omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diritto alla legittima difesa "non può coprire l’omicidio. Noi dell’Italia dei valori abbiamo depositato 1.200.000 firme e raccoglierò in totale 2 milioni, per tutelare chi per difendersi in casa propria danneggia l’aggressore. Ma legittima difesa non significa girare armati per le strade sparando scriteriatamente. Aspetteremo la ricostruzione dei fatti su quanto accaduto a Voghera ma una cosa è certa: se si dovesse accertare che la reazione armata è stata posta in essere in seguito ad una spinta ricevuta da un uomo disarmato, peraltro con problemi psichici, questo non si può definire esercizio della legittima difesa, ma omicidio". Lo afferma in una nota il segretario nazionale dell’Italia dei valori, Ignazio Messina. (Com)