Speciale difesa: Elettronica, impegno in programmi europei di Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua il percorso di successo di Elettronica nei programmi di Difesa europea, iniziato nel 2017 con la partecipazione alle call del Padr (Preparatory action defence research) e quindi con l'Edidp (European defence industrial development program) a partire dal 2019. Quest'anno, nell'ambito dell'Edidp 2020, Elettronica ha visto premiato il suo impegno in due importanti progetti approvati dalla Unione europea. Lo comunica in Gruppo in una nota. Il progetto Carmenta, vede Elettronica quale azienda coordinatrice di un ampio Consorzio composto da quattordici player della Difesa europea, quali Leonardo, Thales, Indra, Airbus Helicopters Espana, Airbus Defence and Space, Airbus DE, Hensoldt Sensors, Safran, Mbda, Saab, Terma, Da Group, Bpti, in rappresentanza di otto diverse nazioni europee: Italia, Francia, Spagna, Germania, Svezia, Danimarca, Lituania, Finlandia. (Com)