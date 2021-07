Ucraina: presidente Parlamento si appella a Congresso Usa per bloccare Nord Stream 2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nord Stream 2, ha aggiunto Razumkov, “va contro i requisiti del terzo pacchetto energetico dell'Ue e apre maggiori opportunità alla Russia di abusare della sua posizione dominante nel mercato energetico europeo”. Il Nord Stream 2 dovrebbe essere dunque visto come parte della politica aggressiva che la Russia ha perseguito sia contro l'Ucraina che contro l'intero mondo occidentale. "Il completamento e la messa in servizio del progetto consentirà alla Russia di intensificare ulteriormente la sua aggressione contro l'Ucraina e potenzialmente contro altre potenze europee", ha affermato. Razumkov ha ringraziato il Congresso degli Stati Uniti per il continuo sostegno all'Ucraina nel contrastare le minacce provenienti dalla Russia, nonché per le sanzioni introdotte in precedenza che hanno dissuaso Mosca dall'indebolire la sicurezza energetica di Kiev. (segue) (Rum)