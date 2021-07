Decreto Sostegni bis: Errani (Misto), ancora tanti nodi da sciogliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo decreto Sostegni bis, frutto anche del lavoro del Senato, dà risposte importanti e fa passi avanti concreti nella direzione che avevamo già definito e impostato con il precedente governo". Lo ha detto il senatore del gruppo Misto Vasco Errani. "Ma insieme a queste scelte positive - afferma poi Errani - ci sono elementi che rimangono irrisolti. Anche sul lavoro ci sono nodi ancora da sciogliere, problemi gravi che bisogna avere il coraggio di riconoscere. Il passo avanti fatto sui licenziamenti in tutta evidenza non è assolutamente sufficiente, basta vedere cosa sta succedendo in questi giorni. Dunque è urgentissimo fare un salto di qualità, con una riforma universalistica degli ammortizzatori sociali in grado, insieme alla formazione, di costruire politiche attive del lavoro - ha aggiunto -. E' necessario sottolineare anche l'urgenza di una riforma della governance della spesa farmaceutica: rivedere i tetti di spesa senza una riforma di sistema non è sufficiente e con i nuovi farmaci e il loro costo in continua crescita, il sistema non reggerà", prosegue il senatore di Art. Uno. "Infine c'è un problema di metodo e di sostanza. Si possono approvare i decreti in poco tempo ma uno spazio per la discussione politica in entrambi i rami del Parlamento deve esserci. Non possiamo trovarci in un monocameralismo di fatto che ci impedisce di dare un contributo essenziale, in particolare adesso che ci troviamo di fronte all'attuazione dei progetti del Pnrr è indispensabile un confronto se vogliamo che, davvero, dopo la pandemia qualcosa in questo Paese cambi". (com)