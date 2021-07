G20: Cingolani, guardare a nuove generazioni per pianificare ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia deve guardare alle nuove generazioni per pianificare una ripresa che sia allineate all’Agenda 2030 e per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nel suo intervento in apertura dei lavori della ministeriale Ambiente, Clima ed Energia del G20. Il ministro ha ricordato che l’Italia è stato il primo Paese dell'Unione europea ad essere “duramente colpito dal Covid-19, con tragiche conseguenze per la nostra società e la nostra economia”. Ma, ha proseguito, il nostro Paese “ha risposto con un massiccio dispiegamento delle proprie risorse”, anche ottenendo “il sostegno dell'Ue per un Piano nazionale di ripresa e resilienza senza precedenti”. Un piano che fornisce una risposta straordinaria e coordinata dell'Ue alla crisi Covid-19, e che consente di “affrontare le sfide europee comuni abbracciando le transizioni, verde e digitale, rafforzare la resilienza economica e sociale e rafforzare la coesione del mercato unico”, ha chiarito. “Lo strumento alla base del Piano nazionale di ripresa e resilienza è Next Generation Eu. È guardando alle prossime generazioni che dobbiamo pianificare la nostra ripresa. E, in effetti, i giovani sono la nostra principale fonte di speranza mondiale che riusciremo ad avanzare lungo i processi di transizione ecologica”, ha sottolineato Cingolani. (Res)